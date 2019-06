Mbappé al Real Madrid? Vinicius fa sognare i tifosi: “Arriverà presto”

Il Real Madrid ha già speso tantissimo sul mercato, e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Uno dei nomi che si fanno spesso con insistenza è quello di Kylian Mbappé, su cui tuttavia non sembra esserci la volontà del PSG di cederlo.

In ogni caso, Vinicius Jr fa sognare i tifosi blancos. Il giovane attaccante della compagine spagnola infatti, in una intervista a Telefoot, ha parlato del suo rapporto con il francese e della possibilità che arrivi a Madrid: “Non ci siamo conosciuti di persona, ma parliamo tanto su Instagram. Ci mandiamo messaggi e lo ammiro molto. Ha già vinto molti titoli e, se dovesse davvero arrivare al Real, sarebbe ottimo per noi. So che tutti i tifosi lo sognano, chiunque lo vorrebbe al Real e penso che arriverà presto. Non c’è dubbio che vinceremo tanto insieme”.