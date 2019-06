E’ arrivato il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. Dopo l’addio con Gattuso e Leonardo e in attesa di ufficializzare l’allenatore (Giampaolo), la dirigenza – nel nome di Gazidis, Maldini e Boban (prima ‘operazione’ da rossonero) – si è mossa acquistando il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic: il costo è di 8 milioni di euro più bonus.

Beffate, così, prima il Genoa – favorito per molto tempo – e poi il Torino, che si era inserito nella trattativa. Fondamentale la presenza di Giampaolo, insieme al centrocampista in Toscana tre stagioni fa. Indirettamente, quindi, e in mancanza di ufficialità, l’ormai ex allenatore della Samp lavora già da ‘rossonero’.