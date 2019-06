Mondiale Femminile, la Germania batte la Spagna e ipoteca il girone [FOTO]

1 /41 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Mondiale Femminile – La Germania vince ancora e fa due su due. Successo di misura sulla Spagna, 1-0 il finale e girone ipotecato.

La partita. La Germania, priva dell’infortunata Marozsan (il suo Mondiale potrebbe essere già finito), rischia in avvio di subire la rete dello svantaggio. Le avversarie, che meritavano qualcosa in più, vanno vicine alla segnatura più volte ad inizio match, ma piano piano cominciano a subire l’iniziativa delle tedesche, le quali passano a ridosso dell’intervallo dopo aver iniziato a prendere campo: Daebritz è infatti lesta ad insaccare da due passi anticipando Marta dopo la respinta difettosa di Panos sull’incornata di Popp. La Spagna riparte forte nella ripresa a caccia del pari, provandoci fino all’ultimo, ma invano. In alto la FOTOGALLERY del match.

RISULTATI E CLASSIFICA

1^ GIORNATA

Germania – Cina 1-0

Spagna – Sudafrica 3-1

2^ GIORNATA

Germania – Spagna 1-0

Sudafrica – Cina 13/06, Parigi, ore 21

CLASSIFICA

Germania 6 punti

Spagna 3

Cina 0

Sudafrica 0

3^ GIORNATA

Cina – Spagna 17/06, Le Havre, ore 18

Sudafrica – Germania 17/06, Montpellier, ore 18