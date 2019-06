Mondiale femminile, l’Inghilterra non sbaglia un colpo: la Scozia ferma l’Argentina [FOTO]

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si è concluso il Gruppo D del Mondiale femminile, si sono giocate altre due partite molto importanti e che hanno dato indicazioni per il proseguo della competizione. Non sbaglia un colpo l’Inghilterra che chiude il girone al primo posto ed a punteggio pieno, contro il Giappone finisce 0-2 grazie alla rete messa a segno da White dopo appena 14 minuti e nel finale il raddoppio sempre di White, Giappone comunque qualificato. La Scozia ferma l’Argentina, partita scoppiettante e che si conclude sul punteggio di 3-3. Scozia sul 3-0 con Little, Beattie e Cuthbert, reazione dell’Argentina con Menendez e Bonseguendo (doppietta), finisce 3-3. Inghilterra prima, Giappone seconda.