Mondiale femminile, Stati Uniti di rigore: doppia Rapinoe stende la Spagna [FOTO]

MONDIALE FEMMINILE – Si è appena conclusa Spagna-Usa, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale femminile. Vittoria per le americane con il punteggio di 1-2. Al 5′ subito un colpo di scena: calcio di rigore per gli Stati Uniti con Rapinoe che dal dischetto non sbaglia. Passano pochi minuti e la Spagna trova il pari con Hermoso, brava a sfruttare un errore della difesa americana e a centrare l’incrocio da fuori area. Rapinoe viene murata due volte dalla difesa iberica al 13′ e al 17′. Nella ripresa la Spagna va vicinissima al vantaggio con Patri, ma il velenoso diagonale termina a lato. E allora sono gli Usa a passare, grazie all’intervento del VAR: al 73′ Rapinoe fa doppietta, infilando la porta ancora dagli 11 metri. Nei 7 minuti di recupero la Spagna ha l’occasione per il 2-2 ma Paredes non arriva sul pallone per pochissimo. Ai quarti sarà super sfida tra Usa e Francia. In alto la FOTOGALLERY del match.