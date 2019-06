Morte Reyes, il ricordo commosso di Henry: “Sono devastato”

“Sono devastato per la triste notizia della morte di José Antonio Reyes. Un meraviglioso giocatore, un superbo compagno di squadra e un eccezionale essere umano. Auguro ai suoi familiari e ai suoi amici di avere la forza e il coraggio per superare questo momento difficile“. Questo il tweet con cui l’ex giocatore dell’Arsenal, Thierry Henry, commenta la morte del suo ex compagno di squadra avvenuta questa mattina.

A ricordarlo anche il centrocampista dell’Inter, Borja Valero, e tanti altri colleghi come il Kun Aguero, Kanouté, Alberto Moreno e altri ancora. Messaggi di cordoglio anche dalla Federcalcio spagnola e da tanti club.

I’m devastated to hear the sad news about José Antonio Reyes. Wonderful player, superb team mate and exceptional human being. I wish his family and friends continued strength and courage to get through this difficult time. #takenfartoosoon

— Thierry Henry (@ThierryHenry) 1 giugno 2019