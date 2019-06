Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Di Lorenzo dall’Empoli, annunciando un’operazione già definita nei giorni scorsi. “Sono felice di questa mia nuova avventura in un club prestigioso quale è il Napoli. Non vedo l’ora di cominciare questa stagione e conoscere i miei nuovi compagni a Dimaro“, le prime parole del difensore.

Ha parlato di mercato anche il presidente Aurelio De Laurentiis: “Abbiamo già preso Di Lorenzo, che penso possa svolgere un buon lavoro sulla fascia destra. Di attaccanti ne abbiamo molti, prima di decidere chi comprare e non comprare bisognerà capire chi vendere. Il terzino destro l’abbiamo già preso, ora servono un attaccante e un terzino sinistro, ma solo in caso di uscita di uno dei nostri“, ha detto il patron azzurro a Malta, dove è presente per l’assemblea dell’Eca.