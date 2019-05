Le notizie del giorno – Video sexy Melissa Satta, De Laurentiis “sfotte” la Juve, novità su cessione Sampdoria

VIDEO SEXY MELISSA SATTA – E’ finita la storia d’amore con il calciatore Kevin Prince Boateng ma Melissa Satta si conferma in versione sempre più sexy, forma perfetta per una delle donne italiane più belle. L’estate è sempre più vicina e la temperatura si alza, fa sempre più caldo per i follower che controllano con grandi aspettative il profilo della bella Melissa. L’ex velina ha ripreso un video di un backstage e l’ha pubblicato come storia su Instagram, la showgirl si conferma in grande forma ed il video sexy ha scatenato la reazione da parte dei fan. Lato B mozzafiato, poi il gesto inaspettato, l’acqua è troppo fredda per fare il bagno. In basso il video sexy di Melissa Satta. (APRI IL VIDEO)

DE LAURENTIIS ‘SFOTTE’ LA JUVE – ”Champions alla Juve? Ma che c***o deve vincere! La mia delusione è che la Juventus con 39mila posti fa cinque milioni e mezzo di incassi, noi con 55mila posti ne facciamo due milioni e cento”. Aurelio De Laurentiis, appena sceso dal treno che da Roma lo ha portato a Napoli, si sofferma a parlare con un tifoso e si lascia andare a dichiarazioni forti riprese in un video che poco dopo viene pubblicato sul sito calcionapoli24.it. ”Quest’anno – aggiunge il presidente del Napoli – metterò prezzi altissimi per avere uno stadio vuoto. Gli abbonamenti? Certo che ci saranno. Devi levare gli str… da stadio, con quelli – conclude De Laurentiis – non si vince nessun trofeo”. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)

CESSIONE SAMPDORIA – Ci sono novità per quanto riguarda l’interessamento del gruppo di Gianluca Vialli. Ci sarebbe stata una telefonata da parte del magnate Jamie Dinan (principale finanziatore dell’operazione insieme ad Alex Knaster, altro big della finanza mondiale) al presidente Massimo Ferrero per chiedergli un nuovo incontro, preannunciando una proposta economica superiore all’ultima. Nel vertice di New York della settimana scorsa aveva messo sul piatto quasi 50 milioni più 30 per i debiti ricevendo un secco no da parte del proprietario della Sampdoria. In caso di acquisto da parte di Dinan, Vialli diventerebbe il nuovo presidente della società. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)