La nuova Roma di Fonseca: tre innesti ed il colpaccio in attacco, come cambia l’11! [FOTO]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si volta pagina. Dopo la rivoluzione tecnica di qualche mese fa, con addio di Ds e allenatore, la Roma ha preferito “salvare il salvabile” sino a giugno, tentando una difficile qualificazione in Champions con i traghettatori Massara e Ranieri. Obiettivo fallito, i giallorossi si dovranno “accontentare” dell’Europa League ripartendo da un nuovo tecnico e un nuovo direttore sportivo.

Si attende di sbloccare la situazione Petrachi, mentre in panchina siederà Paulo Fonseca, che ha raggiunto l’accordo con la squadra capitolina e aspetta di essere ufficializzato. Con il suo arrivo si può conseguentemente iniziare a pensare alla rosa da costruire, tra qualche partenza eccellente e una spesa “low cost”. Come annunciato più volte, infatti, non ci saranno colpi importanti, quantomeno a livello economico, visto che mancheranno gli introiti dalla Champions. Si proverà a reperire qualche giovane interessante, proveniente magari dallo stesso Shahktar su consiglio di Fonseca, o qualche calciatore d’esperienza senza “svenarsi”.

Sulla base di queste scelte, abbiamo provato ad ipotizzare il nuovo 11 di Fonseca. Quattro nuovi innesti, due partenze eccellenti e l’attesa per il boom di qualche giovane, come ad esempio Zaniolo. Una squadra tutto sommato niente male, per tentare l’assalto alla Champions e magari non sfigurare in Europa League. In alto la FOTOGALLERY con la nuova Roma di Fonseca.