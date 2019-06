Palermo, Albanese: “Il club sarà iscritto al campionato”

Il presidente del Palermo Alessandro Albanese ha parlato prima del consiglio d’amministrazione dei rosa-nero sull’iscrizione alla prossima Serie B: “Il 24 giugno il Palermo sarà iscritto al campionato”. Ieri il presidente del Venezia Joe Tacopina aveva detto che per l’iscrizione al campionato “servono soldi veri e non quelli del monopoli” e oggi ai microfoni dell’emittente televisiva Trm Albanese ha spiegato: “Quello di oggi – dice Albanese – sarà un consiglio d’amministrazione di natura tecnica, utile per l’iscrizione al campionato. Faremo un Cda con il quale daremo materialmente il via alla ricapitalizzazione e all’iscrizione. Del resto se non si fanno i consigli d’amministrazione materialmente non si può versare nemmeno un euro nelle casse della società.

“Il Palermo – continua Albanese – è stato acquistato con una serie di società collegate e delle obbligazioni da rimborsare. Stiamo studiando un modo per avere soltanto una o al massimo due società in piedi che controllano il club. Avremo un aumento di capitale che delibererà l’assemblea, non posso deliberarlo né io né i componenti del Cda, e la convocazione di cui avrete notizia avverrà in tempi brevissimi in modo tale che si possano mettere in atto tutte le condizioni per l’iscrizione e per una serie di richieste che la Figc ha fatto tramite la Covisoc”.