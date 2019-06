Palermo, Marino si presenta e parla di mercato: “I calciatori in scadenza andranno via”

Conferenza stampa di presentazione per il nuovo allenatore del Palermo Pasquale Marino. Dopo l’ufficialità arrivata nella tarda mattinata di oggi, l’ex tecnico della Spezia si è concesso ai giornalisti, introdotto dal direttore generale dei rosanero Fabrizio Lucchesi. Ecco le loro parole.

LUCCHESI – “Questa mattina si è formalmente concluso il tesseramento del mister, dopo tre giorni in cui si è parlato tanto. C’era la necessità di conciliare la parte sportiva con quella ambientale. Ci ho pensato una sera perché era una scelta importante da fare. Ho trasmesso alla proprietà tutto l’entusiasmo che mi aveva trasmesso Marino nel nostro incontro. Il discorso territoriale ha contribuito molto, ho pensato: ‘è l’uomo giusto per noi’. Da oggi iniziamo i lavori per programmare ritiro e altro. Mercato? L’idea nostra è di non regalare i giocatori. Chi si presenta deve presentarsi nel modo giusto. Vogliamo fare un campionato ambizioso“.

MARINO – “E’ nato tutto tre giorni fa, più sono le ambizioni più sono i rischi. Io ho allenato sia in piazze tranquille che in piazze più fumose. Se uno ha paura di queste cose fa meglio a cambiare mestiere. Bisogna sudare e dare l’anima per la maglia del Palermo. Dove non si arriva con le qualità tecniche bisogna arrivarci con il cuore.Ieri ho fatto assaggiare il couscous a Lucchesi (ride, ndr). Ognuno gioca le sue carte. Ieri ho parlato con Lucchesi e abbiamo programmato il lavoro da fare. Ci sono tanti giocatori in scadenza che andranno via. Bisogna cercare un mix tra giovani e gente di categoria, la maglia del Palermo in questa categoria pesa di più rispetto a quella delle altre squadre. Sono stato diverse volte vicino ai siciliani da calciatore, avrei dovuto firmare un pre-contratto e poi è saltato tutto. Da allenatore sono stato accostato più volte ma non si è mai concretizzato nulla. Oggi è il giorno più bello, speriamo che tutto vada bene. Io ho sempre cercato di arrivare al risultato attraverso il gioco. Spero di riuscirci“.