Panchina Genoa, dubbi di Preziosi su Prandelli: 4 nomi a sorpresa per il sostituto [FOTO]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

PANCHINA GENOA – Salvezza con il brivido per il Genoa, i rossoblu hanno raggiunto l’obiettivo grazie al pareggio nell’ultima giornata contro la Fiorentina e la contemporanea sconfitta dell’Empoli contro l’Inter. Stagione da dimenticare per i rossoblu e soprattutto impatto negativo per l’allenatore Cesare Prandelli che ha un pò deluso la dirigenza. Per questo motivo sono in corso valutazioni da parte del presidente Preziosi, nelle ultime ore sono andati in scena incontri che però non hanno portato ad una decisione definitiva. Prandelli vorrebbe rimanere ed iniziare la stagione dall’inizio, il numero uno rossoblu non sembra però dello stesso avviso, la stagione appena conclusa ha lasciato un segno in Preziosi che non ha più margini di errore. Sono 4 i profili valutati in caso di addio con Prandelli, sfoglia la fotogallery in alto per scoprire tutti i nomi.