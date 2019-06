PANCHINA NEWCASTLE – Se lo sceicco Khaled porterà a termine come previsto l’acquisto del Newcastle, potrebbero esserci delle novità sulla panchina. Secondo la stampa inglese, la nuova proprietà – che starebbe per rilevare la società per quasi 400 milioni di euro – non intenderebbe confermare Rafa Benitez, in scadenza a fine mese, e proverebbe a ingaggiare uno fra José Mourinho o Arsene Wenger.