Pepe Reina: “Gattuso uomo vero, il Milan è in buone mani”

E’ stato il suo allenatore al Napoli, Maurizio Sarri, fresco vincitore dell’Europa League e vicino secondo tanti alla panchina della Juve. Ha parlato di questo, il portiere del Milan Pepe Reina, ma anche degli addii di Gattuso e Leonardo. Ecco le sue parole a Sky.

“Dobbiamo aspettare, non possiamo fare altro, per il bene del Milan mi auguro che le scelte siano quelle giuste, noi dobbiamo sempre mettere a disposizione il nostro impegno e avere rispetto, consapevoli che, come ha detto il mister, il Milan è in buone mani, è un grande club e non ho dubbi sul fatto che lavorerà bene per crescere e migliorare. Se il mister ha deciso così vuol dire che pensa sia giusto non solo per se stesso, ma anche il Milan, gliene va dato atto, dimostra che ci troviamo davanti a un uomo vero e con certi valori“.

“Sarri alla Juve? Due anni fa sicuramente sarebbe stato difficile per me poter pensare a una cosa del genere, ma aspettiamo, non so se andrà alla Juve, so che ovviamente a Napoli i tifosi non vorranno, ma il calcio è così. La Juventus sa quanto sia bravo Sarri, io posso dire che è un uomo di calcio, uno che respira pallone per 24 ore al giorno, non abbiamo ottenuto vittorie con lui, ma sono molto fiero del percorso che abbiamo fatto insieme a Napoli“.

“Reyes? Siamo stati insieme nel Mondiale del 2006 in Germania, era un ragazzo allegro, sempre pronto a scherzare, è un brutto colpo, è un giorno triste, non ti aspetti mai una notizia del genere, non dovrebbe mai arrivare. Perdiamo un ragazzo di 35 anni, dispiace veramente tanto per la famiglia e i bambini, a loro mando le mie condoglianze“.