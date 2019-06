Picerno, inizio di campionato ‘in trasferta’: Caiata viene incontro e ‘offre’ il Viviani

Il prossimo girone C di Serie C, salvo clamorose decisioni legati a ‘smistamenti’ geografici, vedrà in campo due squadre di Potenza. Oltre alla prima squadra della città, il Potenza appunto, ci sarà infatti il Picerno, neopromosso.

Quest’ultima, in vista della partecipazione in terza serie, sta ultimando i lavori all’interno del proprio stadio, lavori che non saranno conclusi prima dell’inizio del campionato e che costringono dunque ad uno spostamento momentaneo. A tal proposito, il presidente del Potenza Caiata viene incontro ai ‘cugini’ offrendogli “gratuitamente” lo stadio Viviani. E’ stato lo stesso Caiata ad annunciare la decisione su Facebook.