C’è bisogno dei supplementari, ma il risultato non cambia e si va ai rigori. Fatale il quarto errore, quello di Longo , per i padroni di casa, che escono sconfitti e dicono addio alla terza serie. Si salva invece la Lucchese.

Alla fine è terminata ai rigori. Gara infinita quella tra Bisceglie e Lucchese valevole per la finale playout di Serie C. Dopo l’1-0 dell’andata, altro 1-0 questa sera, ma a parti invertite: la gara non si conclude ai tempi regolamentari.

Playout Serie C, rigori fatali per il Bisceglie: la Lucchese esulta e si salva!

