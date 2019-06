PSG, Al Khelaifi sbotta: “Basta prime donne, o quella è la porta!”

E alla fine ha sbottato. Dopo i tanti investimenti di questi anni, il patron del Paris Saint Germain Nasser Al Khelaifi si sarebbe aspettato qualcosa in più dalla sua squadra, perlomeno in campo europeo. Lo sceicco, in un’intervista che sarà pubblicata integralmente martedì da “France Football”, mette le cose in chiaro per il futuro, dopo un’altra stagione deludente in Champions. Queste le sue parole.

“I giocatori dovranno assumersi le proprie responsabilità ancora più di prima. Le cose dovranno essere completamente diverse. Dovranno fare di più, lavorare di più. Non sono lì per compiacere se stessi. E se non sono d’accordo, quella è la porta. Non voglio più avere comportamenti da primedonne. Il ritorno di Leonardo? Mi sono reso conto che era essenziale fare dei cambiamenti, altrimenti non si va da nessuna parte. Con Leonardo abbiamo trovato un accordo in due minuti: avrà pieno potere sul piano sportivo, è un mio uomo, ho totale fiducia in lui. La sua naturale personalità farà bene a tutti, specialmente ai giocatori“.