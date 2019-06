La rassegna stampa di lunedì 10 giugno – Mondiale femminile e calciomercato in primo piano sulle prime pagine sportive [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

RASSEGNA STAMPA 10 GIUGNO – Il Mondiale femminile è grande protagonista sulle prime pagine sportive odierne. L’Italia ha battuto a sorpresa l’Australia con la doppietta di Bonansea e la Gazzetta dello Sport esalta l’impresa delle ragazze titolando “AZZURRE DI GIOIA“. Sulla rosea spazio anche alla trattativa Sarri-Juve con l’ok del Chelsea atteso in giornata, il mercato dell’Inter con Dzeko e Barella e il Milan che attende Giampaolo. Sul Corriere dello Sport il titolo è “DONNE, L’ITALIA S’ INNAMORA“. In primo piano un’intervista esclusiva ad Ancelotti che compie oggi 60 anni. Spazio anche al Portogallo che vince la Nations League e alla Salernitana che resta in Serie B, spedendo in C il Venezia. Tuttosport apre, invece, con “SORELLE D’ITALIA“. Poi importante pagina dedicata al calciomercato con Sarri che guarda in casa Real Madrid e il giorno di Barella e Giampaolo. In alto la FOTOGALLERY con la rassegna stampa sportiva di oggi.