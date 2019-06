Ripescaggi Serie B, si profila un altro clamoroso forfait: ribaltoni nel campionato cadetto, inizia la corsa per il salto di categoria

Ripescaggi Serie B – Una nuova clamorosa bomba sul campionato di Serie B che sta vivendo l’ennesima estate caldissima, sono in arrivo clamorosi ribaltoni che sembrano in grado di cambiare la composizione della prossima stagione. La prima certezza riguarda il Palermo, il club rosanero non ha praticamente chance di partecipare al prossimo campionato di Serie B, il club è al capolinea e nella migliore delle ipotesi partirà dal campionato di Serie D, il club ha ancora tanto appeal e l’intenzione è quello di ripartire da un progetto ambizioso, il nome che stuzzica di più è quello di Massimo Ferrero, contatti tra il presidente della Sampdoria ed il sindaco della città. Ma nelle ultime ore nuova clamorosa notizia, potrebbe liberarsi infatti un altro posto in Serie B. Situazione delicatissima in casa Trapani, nel dettaglio ci sono forti timori sulla documentazione incompleta, mancherebbe un timbro al documento fideiussorio che potrebbe compromettere la regolarità dell’iscrizione. Il Padova si è già attivato per un eventuale ripescaggio ma anche altri club potrebbero provare a giocarsi alcune carte per il posto vacante, anche club nell’ultima stagione in Serie C.