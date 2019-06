Roma, Pallotta esce allo scoperto: “Vie legali contro Totti?”, il patron giallorosso risponde così

Ieri la conferenza stampa fiume dell’ex capitano giallorosso che non le ha mandate a dire, seppur indirettamente, tra gli altri, anche a Pallotta. Poi il comunicato della società capitolina e un tweet, oggi, dello stesso patron della Roma.

“Agire per vie legali contro Totti? Non c’è possibilità. Cento per cento falso. Nella storia della nostra proprietà, questa cosa prende la medaglia d’oro come commento più stupido che abbia letto“, ha scritto l’americano in risposta all’ipotesi, paventata da alcuni media, di una possibile denuncia del club contro Totti per le parole di ieri.