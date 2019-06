Sampdoria, è addio con Giampaolo: il tecnico in corsa per la panchina del Milan

PANCHINA MILAN – La notizia era nell’aria ed adesso sta trovando sempre più conferma anzi la decisione può essere considerata definitiva: Giampaolo non sarà l’allenatore della Sampdoria nella prossima stagione. Il campionato della squadra blucerchiata è stato positivo ed adesso l’allenatore ha nuove ambizioni, l’intenzione è ripartire da un progetto più importante. Giampaolo ha già comunicato la decisione alla Sampdoria, ha scelto di andare via. Adesso si aprono scenari importanti, il tecnico è pienamente in corsa per la panchina del Milan, i rossoneri dopo l’addio con Gattuso hanno messo nel mirino Giampaolo, in corsa anche Simone Inzaghi e Di Francesco, può essere considerata una corsa a tre per il Milan. E adesso anche la Sampdoria è alla ricerca di un nuovo allenatore, rimpiazzare Giampaolo non sarà di certo facile: Pioli, De Zerbi e Andreazzoli i candidati.