Aiac Siena, Leonardo Semplici vince la “Briglia d’Oro 2019”

La “Briglia d’Oro 2019” si svolgerà all’insegna delle eccellenze toscane. È misteril vincitore della “Briglia d’Oro 2019” e due “Briglie Speciali” saranno assegnate ai tecnici. La XXVII edizione della manifestazione calcistica promossa dall’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) sezione di Siena, si terrà il prossimo, all’Hotel Garden, a partire dalle ore 18. Per Leonardo Semplici si tratta di un ritorno sul palcoscenico della Briglia d’Oro, dal momento che nel 2017 aveva già ricevuto il riconoscimento per aver riportato la Spal in Serie A, dopo 49 anni di assenza, insieme a mister Claudio Ranieri che, a sua volta, aveva ricevuto la “Briglia d’Oro Straordinaria”. Per l’edizione 2019, il Consiglio dell’AIAC Siena ha deciso di premiare Semplici con una nuova “” < >. Il mister è stato anche scelto come vincitore della “Briglia d’Oro 2019” per avercome Manuel Lazzari e rilanciato bomber come Andrea Petagna e Sergio Floccari, oltre che il portiere Emiliano Viviano. Il Consiglio ha, inoltre deciso di consegnare due “Briglie Speciali” ai mister Alessio Dionisi e Marco Masi. Dionisi riceverà il premio < >. Masi sarà invece premiato < >.