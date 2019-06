Luis Enrique si appresta a lasciare la guida della nazionale spagnola. Lo scrive ‘AS’, specificando che è stata indetta una conferenza stampa alle ore 16 in cui il presidente della Federcalcio iberica, Luis Rubiales, ufficializzerà il tutto. Al posto di Luis Enrique si siederà il suo secondo Robert Moreno, che ha guidato le Furie Rosse nelle ultime tre partite, tutte vittoriose, mentre Luis Enrique era assente “per gravissimi problemi personali“.

AGGIORNAMENTO

Nella conferenza stampa delle 16 è stata data l’ufficialità di quanto anticipato dai giornali spagnoli. Luis Enrique lascia l’incarico da ct per motivi personali: “Luis Enrique ci ha comunicato che non continuerà a svolgere il ruolo di commissario tecnico della Spagna”, così ha aperto la conferenza stampa odierna Rubiales. “Voglio ringraziarlo: si è comportato sempre in maniera impeccabile e non abbiamo alcunché da rimproverargli. Gli siamo vicini, avrà sempre grande affetto da parte della RFEF: le nostre porte saranno sempre aperte per lui. Lascia la Nazionale per gravi motivi personali: per questo preghiamo tutti di rispettare la sua privacy“, ha aggiunto il numero uno della Federcalcio spagnola. “La decisione della Federazione è affidare il ruolo di ct a Robert Moreno. Il contratto sarà lo stesso che era già in atto come vice di Luis Enrique. Dovrà portarci agli Europei del 2020 e fare, in caso di qualificazione, un buon risultato”, ha concluso Rubiales.

Al suo posto il vice Robert Moreno: “Continuerò il lavoro iniziato da Luis Enrique”, ha detto il neo ct della Spagna.