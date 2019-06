Stupro Neymar, la polizia: “l’attaccante ha risposto a tutte le domande”

Sono giorni difficili per Neymar, l’attaccante nelle ultime ore “ha risposto a tutte le domande in modo soddisfacente” e ha respinto le accuse di stupro e aggressione sessuale che gli sono state mosse da Najila Trinidade. Sono le dichiarazioni rilasciate ai media da Flavia Cristina Merlini, l’ufficiale dell’unità contro la violenza domestica, il calciatore del Psg è stato ascoltato per ben 5 ore in un commissariato della zona Sud di San Paolo, il brasiliano non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Accompagno dai suoi avvocati è stato allontanato dai cronisti, dalla mattina il traffico è stato sospeso e barriere metalliche sono state erette intorno al commissariato.