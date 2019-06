Svolta in casa Genoa: cessione, panchina e calciomercato [DETTAGLI]

Sono ore caldissime in casa Genoa per quanto riguarda la cessione del club, la panchina ed il calciomercato. Lunedì potrebbe essere il giorno decisivo per quanto riguarda il passaggio di proprietà, secondo quanto scrive oggi Il Secolo XIX possibile trattativa in corso per la cessione della società, si tratta di un misterioso Fondo americano che sarebbe pronto a formulare un’offerta ufficiale all’advisor Assietta. Per quanto riguarda la panchina secondo ‘Gianluca Di Marzio’ è arrivato l’ok dell’allenatore Andreazzoli reduce dalla retrocessione con l’Empoli, prima della definitiva fumata bianca il tecnico dovrà risolvere il contratto con gli azzurri. Sul fronte mercato ritorno di fiamma per Bertolacci, punta il ‘nuovo Romero’, ovvero Bruno Amione, difensore centrale classe 2002 del Belgrano, nel mirino anche Roberto Bozenik, attaccante slovacco classe ’99 dello Zilina.