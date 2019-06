Tottenham, Eriksen: “Forse è il momento di cambiare ma solo in meglio. Real Madrid? Devono chiamare il club”

In un’intervista al quotidiano danese ‘Ekstra Bladet‘ il centrocampista del Tottenham Cristian Eriksen ha parlato della possibilità di lasciare gli Spurs: “Mi sento in una fase della carriera in cui mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo”. Parole chiare quelle di Eriksen, uno dei maggiori talenti della squadra allenata da Pochettino. “Non sarebbe una brutta cosa restare, ho molto rispetto per quello che sta facendo Tottenham, ma mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo“, ha ribadito, sottolineando di sperare che durante l’estate “venga deciso qualcosa”, visto che il contratto con gli Spurs termina nel 2020. Il 27enne è da tempo nel mirino di molti club, con il Real Madrid tra i più interessati. “Sarebbe un passo avanti – dice in merito Eriksen – ma per questo il Real Madrid dovrebbe prendere il telefono e chiamare il Tottenham per dire che mi vogliono. Per quanto ne so che non è ancora successo”, ha spiegato. “Se dovessi partire, dovrò fare comunque un passo avanti, arrivare in squadra migliore del Tottenham”.