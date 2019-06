TuttoSport: “La nuova Under 21, i cinque pilastri da cui ripartire”

A detta di molti è una delle Under 21 italiane più forti di sempre. A guardare le qualità e il curriculum di alcuni, che sembrano già veterani, è sicuramente tra le selezioni migliori degli ultimi anni. Ma rischia di fallire, clamorosamente. La qualificazione agli Europei Under 21 per gli azzurrini è infatti appesa a un filo, non resta che sperare in Francia e Romania questa sera.

Ma, al di là di come andrà a finire, come ad ogni fine Europeo si conclude il solito ciclo biennale. L’Italia dovrà ripartire da qualche conferma e da diverse ‘new entry’, anche da quella Under 20 che molto bene ha fatto al recente Mondiale. E così, nelle pagine odierne di TuttoSport, viene ipotizzato un possibile undici della nuova Under 21 azzurra, con o senza Di Biagio. L’interrogativo principale al momento, infatti, sembra essere proprio questo. Si parla di Nicolato, Evani o Pirlo, ma è chiaro che prima di ogni decisione si aspetterà di conoscere il verdetto dell’Europeo.

Ma ecco, di seguito, la nuova Under 21. Cinque i punti fermi da cui ripartire: Kean, Zaniolo, Tonali, Plizzari e Pinamonti.

4-3-3: Plizzari (Carnesecchi); Lu. Pellegrini (Tripaldelli), Bastoni (Bettella), Varnier (Gabbia), Adjapong (Bellanova); Zaniolo (Vignato), Tonali (Frattesi), Locatelli (Sa. Esposito); Kean (Scamacca), Cutrone (Pellegri), Pinamonti (Millico).