Abbonamenti, Juve Stabia tocca quota 2000: sono 1759 quelli della Reggina

Fervono i preparativi, in casa Juve Stabia, per affrontare da protagonisti la prossima stagione agonistica 2019/2020, che vedrà le vespe ai nastri di partenza del prestigioso campionato di serie B. La tifoseria, aderendo agli inviti della Dirigenza della Juve Stabia, sta facendo la sua parte attraverso la sottoscrizione degli abbonamenti, al momento sono 2000 gli abbonamenti staccati, l’obiettivo è arrivare a 3000, è stato deciso di prorogare fino a sabato 3 agosto la campagna abbonamenti a prezzi ridotti, che scadeva oggi. In casa Reggina aperta anche la Gradinata, il dato aggiornato di abbonamenti per il club amaranto è 1759 ma destinato ad aumentare nei prossimi giorni.