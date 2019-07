Accadde oggi, 14 luglio 1789: la presa della Bastiglia scatena la Rivoluzione Francese

Il 14 luglio 1789 è una data storica per tutto il popolo francese. La popolazione parigina versava in una grave povertà e decise di insorgere quando Jacques Necker, ministro delle finanze molto vicino ai ceti più deboli, venne destituito dal Re Luigi XVI. Quel 14 luglio i cittadini assalirono la Bastiglia, la prigione simbolo dell’assolutismo che vigeva in Francia. L’esercito non riuscì a reagire. Il governatore Bernard-René Jourdan de Launay e le 114 guardie della Bastiglia vennero decapitati e le loro teste furono infilzate sulle picche (le tipiche lance metalliche a punta). Da quel giorno si susseguirono violente proteste che misero in grave difficoltà l’Ancien Régime. La presa della Bastiglia divenne un simbolo di quella rivoluzione del popolo, che arriverà a distruggere tutto il sistema. Dal 1880 il 14 luglio è festa nazionale in Francia e anche se la Bastiglia non esiste più, il luogo in cui sorgeva la prigione resta uno dei più visitati e famosi nel mondo.