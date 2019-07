Accadde oggi, 7 luglio 1974: Gerd Muller regala il Mondiale alla Germania Ovest

Quasi 80 mila gli spettatori presenti alla finale che concludeva la decima edizione dei Mondiali di Calcio. Quel 7 luglio 1974, esattamente 45 anni fa, all’Olympiastadion di Monaco di Baviera. Protagonista della finale fu Gerd Muller, storico centravanti del Bayern Monaco, autore del gol decisivo al 43′. La partita si mise male per i tedeschi con il rigore vincente di Neeskens al 2′, che diede il vantaggio all’Olanda. Pari, ancora su rigore, con Breitner. Alla fine la decise Muller con una delle sue zampate. Il centravanti è considerato il più forte attaccante tedesco della storia. Bastano i numeri ad inquadrare il tipo di calciatore di cui stiamo parlando. Cresciuto nelle giovanili della sua citta’, ovvero nel Tsv 1861 di Nordlingen, a diciannove anni il giovane fu ingaggiato dal Bayern Monaco. Nelle quindici stagioni passate al Bayern Monaco Muller segnò 365 gol in 427 presenze in campionato e 735 gol su 793 partite in tutto. Inoltre fu quattro volte campione di Germania e tre volte campione d’Europa. Il suo soprannome era Bomber der Nation, ovvero il cannoniere nazionale. Muller, infatti, fu vincitore di un Pallone d’oro e di due Scarpe d’Oro. Assieme a Draan Jerkovi e David Villa è l’unico calciatore ad avere vinto sia la classifica dei cannonieri dei Mondiali (1970) che degli Europei (1972).