Amichevoli, Mertens ed Insigne scatenati per il Napoli: Caputo si presenta con il botto nel Sassuolo

Continua senza sosta la marcia di avvicinamento al prossimo campionato del Napoli, gli azzurri si sono allenati in giornata, partita a campo grande con le reti di Verdi, Mertens e da una doppietta di Insigne. Younes ha lavorato in palestra per un leggero affaticamento muscolare mentre Tonelli si è allenato con il gruppo, nel pomeriggio la seconda sessione. Partita a campo grande risolta con le triplette di Mertens e Insigne, la doppietta di Milik e un gol a testa per Callejon, Di Lorenzo e Malcuit. Prima uscita per il Sassuolo che a Vipiteno ha superato per 12-0 una rappresentativa della zona, la Selezione Wipptal. In rete l’attaccante Caputo che al 12′ insacca da pochi passi un invito dalla sinistra di Boga, poi è proprio quest’ultimo a raddoppiare su assist di Locatelli. Poi Caputo in gol altre due volte, la prima di destro dopo un bel dribbling su assist di Duncan e la seconda a risolvere una mischia su azione d’angolo. Poi autorete di Auer, Duncan e Caputo ancora sugli scudi, poi Berardi serve a Luca Mazzitelli la palla del 9-0. In gol anche Boateng, chiude ancora Berardi.

In campo anche il Perugia contro la squadra locale andata in scena a Pietralunga, Iemmello ha realizzato nei primi 45 minuti una tripletta intervallata da Filippo Ranocchia, nella ripresa ancora quattro reti con Buonaiuto, Gyomber e doppietta di Bianchimano che sanciscono il definitivo 8-0.

Test in famiglia per il Livorno, per i ragazzi di Breda, sul campo del “Beniamino Ubaldi”, partita contro la squadra B, la gara è terminata 3-2 per i gialli. In gol tutti gli attaccanti, con doppietta di Raicevic e reti di Marsura, Mazzeo e Murilo. Prima uscita per il Pisa, cinque i gol messi a segno dai nerazzurri contro il Chiese, apre Masucci, poi doppiette per Moscardelli e Pesenti e sette contro il Pieve di Bono, doppiette per Alberti e Marconi, in gol anche Langella, Siega e Minesso.