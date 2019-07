Amichevoli Serie A e Serie B, Udinese travolta dal Borussia Dortmund: bene Spal e Brescia

Continuano senza sosta le amichevoli estive. Tante partite interessanti in questo sabato 27 luglio che riguardavano da vicino le squadre di Serie A, Serie B e Serie C.

SPAL-FERALPISALO’ 4-1

La Spal di mister Leonardo Semplici ha battuto 4-1 la Feralpisalò. I bianco-azzurri si sono imposti grazie alle reti di Moncini (10°), Valoti (20°), Rinaldi (autogol al 51°) e Dickmann (59°). Per gli avversari rete del momentaneo 2-1 di Ceccarelli al 34°.

UDINESE-BORUSSIA DORTMUND 1-4

Netta sconfitta per l’Udinese di Igor Tudor alla Cashpoint-Arena di Altach. Il Borussia Dortmund si è imposto per 4-1 contro i bianconeri. Tedeschi abili ad approfittare degli errori della difesa friulana. Al 6′ Hazard sblocca il risultato che sfrutta una indecisione della retroguardia avversaria e mette dentro. Al 19° rigore per i gialloneri per un fallo di Pussetto su Sancho. Dal dischetto Götze non sbaglia. Per la terza rete è Weigl a battere Musso. Prima dell’intervallo, al 44°, ancora errore difensivo e Brandt firma il 4-0. Nella ripresa tanti cambi e forte pioggia. I bianconeri accorciano le distanze al 71° con una punizione di Mandragora, mentre a cinque minuti dalla fine l’arbitro ha chiuso in anticipo il match per l’impraticabilità del terreno di gioco.

BRESCIA-RENATE 2-0

Il Brescia ha concluso il ritiro di Darfo Boario Terme vincendo 2-0 l’amichevole contro il Renate, formazione di serie C. Le marcature si sono aperte già dopo 3′ con Donnarumma: stop e diagonale da appena dentro l’area su assist di Tremolada. Nella ripresa, al 43′ il raddoppio targato Torregrossa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

CREMONESE-GIANA ERMINIO 3-2

La Cremonese si è imposta per 3-2 sulla Giana Erminio grazie alle reti di Palombi, Arini e Boultam (di Perna e Mutton i gol per la squadra allenata da Maspero).

CITTADELLA-VICENZA 1-3

Secondo passo falso consecutivo per il Cittadella nella terza amichevole estiva in Trentino. Al campo comunale di Lavarone gli uomini di Roberto Venturato hanno perso 3-1 contro il L.R. Vicenza Virtus, formazione militante in Serie C. Biancorossi subito avanti con un gran gol di Marotta. Il Cittadella prova a reagire e ad attaccare, ma al 31′ Guerra trova il raddoppio per il Vicenza Virtus. Al 43′ Diaw accorcia le distanze trasformando un calcio di rigore, ma nella ripresa, al minuto 59, una punizione deviata di Giacomelli fissa il punteggio sul 3-1 finale.

CHIEVO-ARZIGNANO 3-2

Test positivo per il Chievo contro l’Arzignano Valchiampo, squadra iscritta al prossimo campionato di Serie C. Nell’amichevole organizzata al centro sportivo di Veronello, la squadra di Michele Marcolini ha vinto per 3-2 una partita condizionata dal maltempo: pioggia e grandine. A segno nel primo tempo al 20′ Rodriguez con un perfetto colpo di testa, nella seconda frazione di gioco in rete Stepinski, con un tap-in e Garritano all’11’. Nella mezz’ora finale l’Arzignano Valchiampo ha reagito accorciando le distanze al 17′ con Cais e trovando poi la rete del 3-2 con Rocco nell’ultima azione di gioco, un tiro dalla distanza terminato all’incrocio dei pali.

ENTELLA-CJARLINS MUZANE 4-1

L’Entella si è imposta 4-1 nell’amichevole disputata questo pomeriggio contro il Cjarlins Muzane, squadra che milita nel campionato di serie D. Per la squadra di mister Boscaglia decisive le doppiette di Matteo Mancosu (15° e 37°) e Claudio Morra (50° e 81°).