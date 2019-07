Argentina, Messi chiede scusa alla CONMEBOL: il fuoriclasse si pente delle sue parole

Dopo le polemiche e le proteste accese per l’eliminazione dell’Argentina dalla Coppa America, Lionel Messi ha scritto alla CONMEBOL (la Federazione del calcio sudamericano), chiedendo scusa per quanto dichiarato dopo la sconfitta subita in semifinale contro il Brasile. Messi aveva parlato di favori arbitrali al Brasile e aveva disertato la premiazione per il terzo posto ottenuto dall’Albiceleste col successo nella finalina contro il Cile. Nella lettera Messi ha scritto di non aver offeso o tirato in ballo alcun rappresentante della CONMEBOL, non ritirando però le accuse di corruzione contro ignoti.