Atalanta, De Roon non vede l’ora di iniziare: “Spero di incontrare Barça e Real”. Ed elogia De Ligt…

“Sono contento che siamo arrivati alla fine, è stato un ritiro duro, pesante e un po’ noioso ma è normale, c’è voglia di cominciare il campionato anche se è ancora lunga“. Queste le parole del centrocampista dell’Atalanta Marteen De Roon dal ritiro di Clusone. Ai microfoni di Sky Sport il calciatore dice di aspettarsi “la stagione più bella perché giochiamo la Champions per la prima volta nella storia dell’Atalanta. Spero di incontrare Barcellona e Real Madrid. Siamo una squadra unica dal punto di vista del gioco, Gasperini tatticamente fa qualcosa di diverso e possiamo sorprendere chiunque. Abbiamo già preso due giocatori forti, due potenziali titolari. In 13-14 sarebbe stato difficile, ora siamo in 16 e arriveranno altri due rinforzi. Se stiamo bene, siamo pronti ad affrontare chiunque“.

“De Ligt? Giochiamo insieme in nazionale. E’ un giovane fortissimo, alla sua età è forse il più forte in Europa, per la Juve è un grande colpo: ha forza nelle gambe e sa giocare con i piedi, diventerò uno dei più forti difensori di sempre. Ma al primo anno in Italia avrà tutto da dimostrare e davanti ha due come Bonucci e Chiellini“.