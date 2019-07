Atalanta, Gasperini chiede rinforzi: “Serve una punta”. E su Malinovskyi…

L’Atalanta si sta muovendo bene sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione e della partecipazione alla Champions League. Dopo l’arrivo di Muriel e Malinovskyi, Gasperini, dopo il primo testa stagionale, chiede a gran voce una punta: “E’ fondamentale un’altra punta, che possa dare il cambio a Ilicic. ritrovarsi in Champions League è come passare dalla Serie B alla Serie A. E’ impensabile non rinforzarsi: lo stanno facendo la Juve, il Napoli, l’Inter, tutte quelle dietro. E ne abbiamo bisogno anche noi. La società ha tutto il tempo, soprattutto Luca Percassi è impegnatissimo, sta cercando di scegliere profili in grado di darci da subito un contributo. Ragazzi di prospettiva nei prossimi anni? Giusto, ma nell’immediato ho bisogno di almeno 17 titolari. E non mi sembrano tantissimi”.

Per il centrocampista ucraino Malinovskyi manca soltanto la firma: “Ottimo giocatore, molto seguito e con relazioni positive di tutti i nostri scout: quando si può arrivare a buoni giocatori, è giusto prenderli. Diverso da Freuler, De Roon, Pasalic: ha giocato pure a due ma è più offensivo, può essere anche un’alternativa a Gomez. Però resta un centrocampista. E io in questo momento avrei preferito un attaccante“.

In caso di partenza di Gianluca Mancini si fa il nome di Kaan Ayhan, difensore turco del Fortuna Dusseldorf: “Mancini è ancora dell’Atalanta. Se uscirà dovrà essere rimpiazzato e scegliere uno che ha già giocato in Italia, tipo Romero, sarebbe stato più facile: sull’estero ognuno si prende le sue responsabilità, poi al momento di chiudere darò il mio parere. Per ora ci sono tanti nomi: è più preoccupante, vuol dire che non ce n’è uno già certo”.