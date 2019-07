Atletico Madrid, Joao Felix: “Ho scelto di venire qui per due motivi…”

“Ho scelto l’Atletico perché è un grande club e perché è bravo a formare i giocatori. E poi perché c’è il ‘Cholo’ Simeone che fa giocare molto bene i suoi attaccanti, questo mi ha aiutato a prendere quella decisione“. Sono questi i motivi che hanno spinto Joao Felix ad accettare la corte dei colchoneros, come rivela lo stesso attaccante ad ‘AS’.

“Adesso – prosegue – devo pensare a crescere, a lavorare e a dare il mio contributo per aiutare la squadra. Il mio primo derby è stato un sogno. Ho 19 anni, ma questa è la mia professione e ci sono abituato. Non voglio parlare di obiettivi. Voglio andare avanti piano piano, partita per partita. Certo ho i miei sogni, la Champions League è uno di questi fin dall’infanzia e cercheremo di lottare per vincerla, sarebbe fantastico farlo con l’Atletico. Così come cercheremo di rendere la vita difficile a Barcellona e Real in Liga“.