Balotelli fa una scommessa con un tifoso: tuffo in mare con lo scooter [VIDEO]

Si tuffa in mare con lo scooter e vince una scommessa fatta in precedenza con Mario Balotelli. E’ quanto accaduto a Napoli, con l’ex attaccante di Inter e Milan che avrebbe fatto una scommessa particolare con un signore: sul piatto 2000 euro a condizione che si buttasse in acqua con uno scooter. Detto, fatto. In un video che gira in rete, il signore in questione è salito sul mezzo e si è”tuffato” in acqua. Sempre in rete, tante critiche per il gesto e per la questione inquinamento visto che il mezzo è rimasto poi in mare, con Balotelli che attraverso le storie di Instagram ha pubblicato due video con lo scooter ripescato e il commento: “Filosofi… ecco a voi la vespa ‘inquinante’ ripescata“.

