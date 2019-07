Bari, Antenucci gioia per la nuova avventura: che frecciate alla Spal!

Mirco Antenucci, ceduto ieri, a titolo definitivo, dalla Spal al Bari, ha postato sui social la sua gioia per la nuova avventura: “E’ tempo di iniziare una nuova, grande, avventura in una città che respira calcio e vive di calcio. Mi avete scritto in tantissimi, io non vedevo l’ora di arrivare e di iniziare: sono motivatissimo e con l’entusiasmo di un ragazzino. Posso solo promettere che darò tutto me stesso per dare tante gioie e tante emozioni ai miei nuovi tifosi. Forza Bari”, cosi Antenucci su Instagram.

In un altro post lo stesso centravanti proveniente dalla Spal ha “salutato” con toni polemici il suo ex club: “Avevo espresso il desiderio di voler chiudere la mia carriera con questa maglia. Avevo dichiarato che non avrei voluto indossarne un’altra diversa. Era quello che sentivo e che volevo. Ma così non sarà. Qualcuno non ha voluto la stessa cosa, lo stesso epilogo di una storia bellissima e mi ha fatto capire che non rientravo più nel progetto. Nel calcio non c’è sempre riconoscenza e per il bene della Spal mi sono fatto da parte. Mai avrei pensato ci potesse essere un addio ma così è stato”, ha scritto Antenucci.