Benatia, grande gesto: regala un televisore a dei bambini marocchini per seguire la nazionale

Si è commosso davanti all’immagine di un gruppo di bambini di periferia che guardava la partita della nazionale marocchina sul telefonino. E’ così, ha preso la decisione: il capitano del Marocco Medhi Benatia ha regalato ai piccoli un televisore, un decoder e tutto quello che serve per continuare a fare il tifo durante le partite della Coppa d’Africa attualmente in corso.

La foto dei piccoli tifosi è diventata virale, a tal punto da arrivare sino agli occhi dell’ex difensore della Juve, che ha preso la decisione. “Quando vedi cose come questa – ha dichiarato via Twitter Benatia – uno può solo desiderare di restituire tutto, di regalare tutto. Questo è per voi, miei cari ragazzi; faremo di tutto per rendervi felici“.