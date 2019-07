Boca, De Rossi brucia le tappe: l’episodio durante l’allenamento scatena i tifosi

E’ iniziata ufficialmente l’avventura con la maglia del Boca Juniors per il centrocampista Daniele De Rossi, il calciatore ha bruciato le tappe e nonostante il lungo viaggio ha deciso di esibirsi in una partitella pomeridiana sette contro sette con i compagni. Per il calciatore ex Roma bagno di folla all’aeroporto della capitale argentina, visite mediche di routine, passeggiata nel complesso della Bombonera con il segretario generale Christian Gribaudo e il direttore tecnico Burdisso, poi appunto l’amichevole. Maglietta verde e pantaloncini corti, in campo con Tevez e Villa ha provato subito ad ambientarsi con il gruppo, De Rossi come riporta Olé è sembrato sempre molto attivo, efficace nell’opera di interdizione, in una giocata ha mandato a terra Eduardo Salvio poi subito le scuse.