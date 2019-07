Boca Juniors, la presentazione di De Rossi: “sempre più convinto della mia scelta”

“Sapevo che il Boca era una squadra seria, ma dopo i primi giorni passati qui a Buenos Aires ne sono ancora piu’ convinto e questo mi spinge a fare tutto il possibile sul terreno di gioco per ricambiare l’affetto e l’entusiasmo che mi hanno mostrato i suoi tifosi”: sono queste le prime parole di Daniele De Rossi durante la conferenza stampa di presentazione a Buenos Aires come nuovo calciatore del Boca Juniors. Il calciatori si è presentato in tuta celeste, accanto al presidente del club, Daniel Angelici, ha poi cominciato a rispondere alle domande dei giornalisti, è sembrato molto sicuro e con una grande voglia di mettersi a disposizione della squadra per raggiungere i migliori risultati possibili.

Nel frattempo la stampa locale segnala che sabato a Buenos Aires è nato un vitellino a cui è stato posto il nome di ‘De Rossi’. In basso il video della presentazione di De Rossi.