Brasile-Argentina, Tite: “ieri mi sono svegliato alle 3.15 del mattino…”

Si avvicina sempre di più la semifinale di Coppa America tra Brasile e Argentina, una partita che non ha bisogno di presentazioni. L’allenatore del Brasile Tite presenta la delicata partita. “Non riuscivo a dormire bene, non sono Superman, sono come sono e posso affrontarlo”, ha detto nella conferenza stampa della vigilia a Belo Horizonte. “Ieri mi sono svegliato alle 3.15 del mattino, stavo pensando a quello che ho intenzione di fare. Come allenatore ho sempre un blocco note accanto a me per scrivere qualcosa, è la realtà di essere un allenatore, non solo io (anche l’allenatore dell’Argentina Lionel), Scaloni, tutti noi”, ha aggiunto.

“L’Argentina sfrutta al massimo i talenti individuali, collegandoli a un’unità coerente”, ha affermato. “Non puoi eliminare Messi, puoi provare a limitarlo ma non puoi neutralizzare un giocatore di quel livello, proprio come non puoi neutralizzare Coutinho, Firmino, Willian, David Neres, a un certo punto, produrranno qualcosa”, ha aggiunto.

Sempre più protagonista il portiere Alisson: “nel calcio non c’è logica, ci sono partite in cui un giocatore fa la differenza: l’ho visto quando abbiamo giocato contro Messi e lui ha fatto la differenza”, ha detto Alisson ricordando l’andata del Camp Nou in cui Messi ha segnato una doppietta “Ma nella seconda partita il nostro team ha prevalso e ci siamo qualificati”, ha aggiunto. “Ogni partita ha la sua storia, la partita con la Roma ha avuto la sua storia, la partita con il Liverpool ha avuto un’altra storia, fortunatamente sono state due storie che sono andate bene per me”, ha ricordato Alisson.