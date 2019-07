Calciomercato Atalanta, Mancini sul piede di partenza: due nomi per la sostituzione

CALCIOMERCATO ATALANTA – La Roma è ad un passo da Gianluca Mancini. L’affare si chiuderà per una cifra tra i 20 e i 25 milioni. L’Atalanta non aspetta ed ha iniziato a guardarsi intorno per cercare l’erede del difensore centrale. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Dea ha individuato due profili che potrebbero fare al proprio caso. Il primo, per il quale è stata già avviata una trattativa, è Sergi Gomez, difensore centrale del Siviglia classe ’92. L’alternativa è, invece, Kaan Ayhan, difensore 24enne del Fortuna Dusseldorf.

