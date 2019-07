“Sono felice, vediamo cosa succederà nelle prossime ore. A Firenze sta tornando l’entusiasmo? Speriamo, abbiamo un buon progetto e non vedo l’ora di cominciare“. Queste le parole a Sky di Kevin Prince Boateng, che difatti conferma il trasferimento alla Fiorentina. “Voglio ringraziare tutta la famiglia del Sassuolo, sono stato bene. Per questo motivo non è stato facile prendere questa decisione. Ma così è il calcio. Non vedo l’ora. Forza viola“.