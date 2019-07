Calciomercato Fiorentina, il punto sulle trattative: difficili De Paul e Politano, nuove idee a centrocampo

CALCIOMERCATO FIORENTINA – La Fiorentina programma la prossima stagione, dopo un campionato molto deludente, conclusosi con una salvezza risicata. La nuova proprietà ha portato entusiasmo, ma si trova a dover fare i conti con restrizioni del Fair Play Finanziario importanti. Ecco perché il mercato non è ancora decollato. La Viola ha bisogno prima di vendere e poi di acquistare non potendo avere un debito che superi i 30 milioni. A fare il punto sul mercato della Fiorentina è la Gazzetta dello Sport. German Pezzella è diventato un caso: il centrale argentino non sembra essere in grandi rapporti con Montella e si sarebbe proposto a Milan e Roma. La Fiorentina chiede 20 milioni, cifra che per adesso spaventa le squadre interessate. La società intende fare chiarezza. Commisso vorrebbe assegnare la fascia da capitano a Chiesa, per farne ancor di più il simbolo del nuovo corso. Pradé approfondirà la questione Pezzella nelle prossime ore con calciatore e agente.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, è definito l’acquisto di Lirola dal Sassuolo. Il terzino spagnolo arriverà a Firenze domani per firmare un contratto di tre anni con opzione per il quarto. Al Sassuolo andranno circa 13 milioni.

Secondo la Rosea negli incontri per Lirola, si è parlato anche di Kevin Prince Boateng, rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Barcellona. Sul ghanese ci sono un paio di club tedeschi, ma la Viola ha sondato il terreno per un possibile prestito.

Nel corso della prossima settimana ci saranno incontri con il Brescia per la cessione di Ceccherini. Si proverà ad intavolare una trattativa per Tonali, prima scelta per la regia di Montella. Difficile convincere Cellino. Ecco spuntare allora un altro nome per il ruolo che fino a poco tempo fa è stato di Veretout: Valentin Rongier. Il regista del Nantes, classe ’94, è il classico giocatore davanti alla difesa, tant’è che in Francia è chiamato “Le métronome”.

Idee concrete per il ruolo di interno sono invece quelle che portano a Ruben Pardo della Real Sociedad, Kondogbia del Valencia (ex Inter), Bertolacci (svincolato) e Zanellato del Crotone.

Difficili le piste che portano a De Paul e Politano per via degli eccessivi costi. Per l’attacco spunta il nome di Defrel, seguito anche dal Cagliari. Infine, in caso di partenza di Ceccherini o Pezzella si pensa a Bonifazi del Torino, obiettivo della Spal.