E’ uno dei pezzi pregiati del mercato, e probabilmente il suo nome verrà nominato parecchie volte fino alla chiusura dello stesso. Il Real Madrid vorrebbe cedere Gareth Bale per fare casa e puntare Paul Pogba, ma il gallese vuole rimanere in Spagna a giocarsi le sue chance: fissato il prezzo, 70 milioni.

In attesa di capire quale sarà il futuro dell’ala ex Tottenham, i bookies iniziano a dire la loro: gli analisti Snai per il momento rimangono cauti, vista la ritrosia del calciatore, dando la permanenza al Real come prima opzione, a 1,20. Lo United, che potrebbe inserirlo nella trattativa per Pogba, è comunque la prima alternativa, neanche troppo lontana, a 3,50. Anche il Bayern Monaco ha dimostrato interesse per il giocatore: i bavaresi, riferisce Agipronews, appaiono come terza opzione in lavagna, a 4,50. Le ultime indiscrezioni parlano anche dell’Inter, che avrebbe già contattato l’entourage dell’esterno: i nerazzurri, per il momento, restano un po’ indietro e sono dati a 10 volte la scommessa.