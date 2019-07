Calciomercato, intreccio Juve-Inter per Lukaku: Dybala ci pensa, i nerazzurri hanno pronto il piano B

E’ sempre Juventus-Inter. In campo, in inverno ma anche in estate, e sul mercato. La situazione Lukaku si fa interessante, con i bianconeri che sembrano aver intenzione di ‘strappare’ l’attaccante belga ai nerazzurri. Quello che la ‘Vecchia Signora’ mette sul piatto, effettivamente, è più ‘allettante’ rispetto all’offerta di Marotta e Co. C’è la possibile pedina di scambio Dybala, che accontenterebbe anche Agnelli il quale metterebbe a segno una plusvalenza non di poco conto (85 milioni il costo di Lukaku, 100 quello dell’argentino). Bisogna però attendere la risposta della Joya che, rispetto a qualche giorno fa e pur volendo confrontarsi con Sarri al rientro alla Continassa, è disposto a pensare all’eventualità Premier, non chiudendo completamente la porta. A tal proposito si registra il volo del suo agente a Londra per capire un po’ la situazione. Come detto, Dybala capirà prima quali sono le intenzioni di Sarri e della ‘nuova’ Juve, poi agirà di conseguenza. La sua volontà è fondamentale per lo sblocco della trattativa.

Nel frattempo, l’Inter non vuol restare con le mani in mano. Rischia la beffa, sì, ma ha pronto il piano B qualora Lukaku dovesse realmente approdare in bianconero. Piano B che risponde al nome di un altro top del reparto avanzato: Edinson Cavani. Per lui potrebbe esserci un ritorno in Italia a distanza di anni, dopo l’esperienza con il Napoli. L’Inter gli offre un triennale da 10 milioni a stagione. Si attendono sviluppi.