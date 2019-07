Calciomercato Serie A e B, le ultime trattative: attivissime Parma e Cremonese, si muove il Sassuolo

Proseguono a gonfie vele i ritmi del mercato, tra contatti e ufficialità. Come quelle di Sassuolo e Lazio. Gli emiliani hanno chiuso per le cessioni di Sernicola (prestito) all’Entella, Cianci (definito con opzione di riacquisto) al Teramo e Ravanelli (definitivo con opzione di riacquisto e controriscatto alla Cremonese. Quest’ultima che ha definito con i biancocelesti, con la stessa formula, l’arrivo di Simone Palombi.

Parma attivissimo. Ufficiale la cessione a titolo definitivo di Francesco Galuppini al Renate. Mentre in entrata è praticamente fatta per Hernani, centrocampista classe ’94 dello Zenit. Come comunicato da Gianluca Di Marzio, l’accordo è stato raggiunto sulla base del prestito a 1 milione con obbligo di riscatto a salvezza raggiunta fissato a 4,350 milioni di euro.

In Serie B non si muove solo la Cremonese ma anche la Salernitana, che ha prelevato dal Crotone l’esterno classe ’93 Marco Firenze.