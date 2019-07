Calciomercato Serie B e Serie C, Pescara made in Napoli: attive Perugia e Bari

CALCIOMERCATO – Molto attive le società in Serie B e Serie C. A fare il punto sulle trattative è la Gazzetta dello Sport. Il Pescara chiudere l’accordo con il regista Palmiero, lo scorso anno al Cosenza ma di proprietà del Napoli. E sempre dal Napoli può arrivare Gennaro Tutino, talentuoso attaccante che piace però anche al Verona. Molto attivo anche il Venezia che si avvicina all’acquisto di Cremonesi della Spal e per la fascia sprinta per Rolando della Sampdoria, lo scorsa stagione al Carpi.

Il Perugia preleva in prestito il portiere del Genoa Ruggiero, classe 2001 e si muove per Benali del Crotone. Il Cosenza insiste per i ritorni dell’uruguaiano Baez (Fiorentina) e del centrocampista Sciaudone (Novara) e intanto fa firmare un biennale a Schiavi. Il Livorno cede Parisi alla Sicula Leonzio e continua il pressing sul Milan per il giovane portiere Plizzari. Il Pisa ha ormai chiuso per Asencio in prestito dal Genoa. La Salernitana è su Andrenacci del Brescia per la porta. La Cremonese ha il sì di Ciofani, c’è ancora da trattare, però, con il Frosinone.

Movimenti anche in Serie C. Il Bari non si ferma. Per il fronte offensivo i pugliesi puntano decisi su Ferrari del Piacenza, mentre per la fascia hanno messo la freccia per Berra della Pro Vercelli. Peli passa dall’Atalanta al Como. Concas dal Carpi verso il Gozzano.

La Giana Erminio completa il reparto offensivo: dopo Gioé dalla Folgore Caratese e Pedrini dall’Atalanta arriva Matteo Cortesi in prestito dal Brescia. Si muove anche il Potenza, che ufficializza il prestito dal Benevento del centrocampista camerunese Nembot. Doppio innesto al Picerno: ufficiali l’attaccante Adriano Marzeglis dalla Pro Sesto e il centrocampista croato Vrdoljak dalla Virtus Francavilla.