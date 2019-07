Calciomercato Serie B e Serie C – Cremonese show, si muovono Ascoli e Salernitana, attive Bari e Catania

CALCIOMERCATO – Si muove eccome il mercato di B e C. Squadre attivissime per allestire al meglio le rose per la prossima stagione per centrare i rispettivi obiettivi. A fare il punto la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. Show della Cremonese che, dopo l’ottimo scorso campionato, proverà quantomeno a ripetersi. I grigiorossi hanno intavolato delle trattative specialmente per il reparto avanzato: in arrivo Simone Palombi, piacciono Bonazzoli e Pierini. A breve si chiuderà anche per Deli, le attenzioni si rivolgono ora a Romagnoli, Zortea, Dell’Orco e Ravanelli.

Lo Spezia ha ceduto Okereke al Brugge per 10 milioni. Ora i liguri possono essere protagonisti sul mercato. Il primo nome è quello di Taugourdeau, pupillo di Vincenzo Italiano.

La Juve Stabia ha chiuso per Bellemo. Il Trapani è invece su Colpani della Primavera dell’Atalanta.

Il Livorno ha chiesto al Milan i prestiti di Gabbia e Plizzari, grandi protagonisti al Mondiale Under 20. Il portiere interessa anche al Pordenone.

Il Perugia ha definito l’operazione Nzita, classe 2000 dell’Anderlecht. Praticamente chiusa anche quella per Rodin, difensore bosniaco dello Zeljeznicar. Si continuano a seguire il portiere Vicario e l’esterno sinistro della Spal Costa.

Il Crotone in settimana chiude per Bellodi dal Milan. In uscita c’è Babrberis sempre più verso l’Ascoli. I marchigiani puntano un tris in difesa: Pucino, Bellusci e Brighenti.

Scatenata anche la Salernitana di Ventura. I campani cercano una punta: i nomi sono quelli di Giannetti e Firenze. Interessano anche Cristiano Lombardi e Jacopo Dall’Oglio.

Il Pescara è ad un passo da Busellato e Tumminello. Mancuso è sempre nel mirino dell’Empoli. Il Venezia sprinta per Mosti e Lanini della Juventus e punta Mattia Lombardo, figlio dell’ex Sampdoria Attilio.

Il Cosenza prova a chiudere per Baraye con il Parma. I calabresi puntano anche un tris dal Perugia: Monaco, Kouan e Bianco. Il Pisa cerca di portare in Toscana Daniel Maldini, figlio di Paolo.

In Serie C, Paulo Vitor Barreto, fermo da oltre tre anni, ricomincia dal Monopoli. Il Bari sta per accogliere il nuovo portiere: Frattali dal Parma. I galletti avranno in prestito Folorunsho via Napoli che lo preleverà dal Francavilla. Il Catanzaro prova a riportare in Calabria Umberto Eusepi e cerca un portiere: Voltolini, Bizzarri e Pomini i candidati.

Il Catania riparte da Andrea Camplone. Sul mercato arriva Pinto e si puntano Martinelli e Moscati.